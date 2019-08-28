Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,13’lük düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,13’lük düşüşle tamamladı. Endeks, 122,13 puanlık azalışla 95 bin 908 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,24 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,21 arttı.

(İHA)