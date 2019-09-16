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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,47’lik düşüşle tamamladı.

Ekonomi 16.09.2019, 18:36 16.09.2019, 22:10
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,47’lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,47’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 482,09 puanlık azalışla 102 bin 589 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi de yüzde 0,21 değer kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Düşüş #borsa #ekonomi
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