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Borsa, günü düşüşle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 119,16 puan ve yüzde 0,11 azalarak 105.033,02 puana indi

Ekonomi 30.09.2019, 18:13
Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybıyla 105.033,02 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 119,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,42 azalırken, holding endeksi yüzde 0,26 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,69 ile taş toprak oldu.

Haftaya alıcılı başlayan Borsa İstanbul’da, gün boyu 105.000-105.800 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.500 puanın altında dengelendi.

Analistler, geçen haftanın son işlem gününde yaklaşık yüzde 7 yükselen banka hisselerinde bugün etkili olan kar satışlarının, BIST 100 endeksinin yükselişini sınırladığını kaydetti.

Yarın, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD ile Çin arasında gelecek hafta hareketlenmesi beklenen ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 105.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 106.400 ve 107.200 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası düşüşlerde ise 102.500’ün destek konumunda olduğunu söyledi.

#BIST 100 #Piyasalar
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