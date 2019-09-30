Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,11’lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,11’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 119,16 puanlık azalışla 105 bin 33 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,42 değer kaybederken holding endeksi ise yüzde 0,26 arttı.

(İHA)