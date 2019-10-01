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Borsa, günü düşüşle tamamladı
- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.156,46 puan ve yüzde 1,10 azalarak 103.876,56 puana indi
Ekonomi 01.10.2019, 18:13
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 değer kaybıyla 103.876,56 puandan tamamladı.
Gün içinde 105.297,46 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, banka pay piyasalarında etkili olan kar satışları ve döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle 103.500 - 104.000 bandında dengelendi.
Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.500 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.
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