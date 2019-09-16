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Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 0,47’lik düşüşle tamamladı.
Ekonomi 16.09.2019, 18:36
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,47’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 482,09 puanlık azalışla 102 bin 589 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,21, holding endeksi de yüzde 0,21 değer kaybetti.(İHA)
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|5
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|4
|5
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|-5
|Takımlar
|O
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|5
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|5
|10
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|8
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|8
|5. Leicester City
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|8
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|8
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|5
|8
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|6
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|4
|18. Aston Villa
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|3
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|5
|3
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|5
|2
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|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
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|4
|8
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|4
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|4
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|4
|4
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|4
|4
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|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
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|4
|3
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|4
|1
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|4
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