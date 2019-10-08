Borsa günü düşüşle tamamladı
- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.133,92 puan ve yüzde 1,10 azalarak 101.859,28 puana indi
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 değer kaybıyla 101.859,28 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.133,92 puan azalırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi yüzde 0,79 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile taş,toprak, en çok gerileyen ise yüzde 5,65 ile gıda,içecek oldu.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD askerinin Suriye'deki askeri varlığı ve Türkiye ile ilişkiler konusunda yaptığı çelişkili açıklamaların jeopolitik risk algısını ve buna paralel piyasalardaki oynaklığı artırdığını belirterek, sınır bölgesinden gelecek haber akışının takip edildiğini ifade etti.
Yarın yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 ve 100.000 seviyelerinin destek, 105.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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