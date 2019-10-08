Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 1,10’luk düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,10’luk düşüşle tamamladı. Endeks, 1.133,92 puanlık azalışla 101 bin 859 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,09, holding endeksi de yüzde 0,79 değer kaybetti.

(İHA)