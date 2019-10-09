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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 2,17’lik düşüşle tamamladı.

Ekonomi 09.10.2019, 18:15
Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa, günü yüzde 2,17’lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 2,17’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 2.210 puanlık azalışla 99 bin 648 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 3,07, holding endeksi de yüzde 2,54 değer kaybetti.

(İHA)
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