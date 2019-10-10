Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,87’lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,87’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 868 puanlık azalışla 98 bin 780 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,65, holding endeksi de yüzde 0,34 değer kaybetti.

(İHA)