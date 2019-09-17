Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 1,11’lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,11’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 1.142 puanlık azalışla 101 bin 447 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,91, holding endeksi de yüzde 1,78 değer kaybetti.

(İHA)