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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,59’luk düşüşle tamamladı.

Ekonomi 31.07.2019, 18:28
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,59’luk düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün yüzde 0,59’luk düşüşle tamamladı. Endeks, 603 puanlık azalışla 102 bin 82 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzdelik değişim göstermezken, holding endeksi de yüzde 0,02 değer kazandı.

(İHA)
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