Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,18’lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün yüzde 0,18’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 182 puanlık azalışla 101 bin 900 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,22 arttı.

(İHA)