Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 1,53’lük düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün yüzde 1,53’lük düşüşle tamamladı. Endeks, 1.527 puanlık azalışla 98 bin 56 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi de yüzde 2,43 değer kaybetti.

(İHA)