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Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yüzde 1,10’luk düşüşle tamamladı.

Ekonomi 27.08.2019, 19:17
Borsa günü düşüşle tamamladı
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Borsa, günü yüzde 1,10’luk düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 1,10’luk düşüşle tamamladı. Endeks, 1.070 puanlık azalışla 96 bin 30 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7.4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,95, holding endeksi yüzde 0,82 değer kaybetti.

(İHA)
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