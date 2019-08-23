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Borsa günü düşüşle tamamladı... İşte borsada 22 Ağustos'un gün sonu rakamları

Borsa, günü yüzde 0,13’lük düşüşle tamamladı.

Ekonomi 22.08.2019, 18:31 23.08.2019, 10:26
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Borsa, günü yüzde 0,13’lük düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,13’lük düşüşle tamamladı. Endeks, 127,87 puanlık azalışla 95 bin 394 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,61, holding endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti.

(İHA)

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