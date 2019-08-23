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Borsa günü düşüşle tamamladı... İşte borsada 22 Ağustos'un gün sonu rakamları
Borsa, günü yüzde 0,13’lük düşüşle tamamladı.
Ekonomi 22.08.2019, 18:31 23.08.2019, 10:26
Borsa, günü yüzde 0,13’lük düşüşle tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,13’lük düşüşle tamamladı. Endeks, 127,87 puanlık azalışla 95 bin 394 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,61, holding endeksi yüzde 1,06 değer kaybetti.
(İHA)
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|1
|3
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|3
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|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
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|1
|3
|7. Çaykur Rizespor
|1
|3
|8. Trabzonspor
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|1
|9. Kasımpaşa
|1
|1
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|1
|1
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|1
|1
|12. Gençlerbirliği
|1
|0
|13. Göztepe
|1
|0
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|1
|0
|15. Galatasaray
|1
|0
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|1
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|0
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|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Fatih Karagümrük
|1
|3
|2. Ümraniye
|1
|3
|3. Adana Demirspor
|1
|3
|4. Menemen Belediyespor
|1
|3
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|1
|3
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|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. İstanbulspor
|1
|1
|9. Erzurum BB
|1
|1
|10. Keçiörengücü
|1
|1
|11. Boluspor
|1
|0
|12. Adanaspor
|1
|0
|13. Altınordu
|1
|0
|14. Altay
|1
|0
|15. Bursaspor
|1
|0
|16. Balıkesirspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Eskişehirspor
|1
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Man City
|2
|4
|4. M. United
|2
|4
|5. Brighton
|2
|4
|6. Tottenham
|2
|4
|7. Bournemouth
|2
|4
|8. Sheffield United
|2
|4
|9. Everton
|2
|4
|10. Burnley
|2
|3
|11. Norwich City
|2
|3
|12. Leicester City
|2
|2
|13. Wolverhampton
|2
|2
|14. Crystal Palace
|2
|1
|15. Chelsea
|2
|1
|16. West Ham
|2
|1
|17. Aston Villa
|2
|0
|18. Newcastle
|2
|0
|19. Southampton
|2
|0
|20. Watford
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|1
|3
|2. Sevilla
|1
|3
|3. Mallorca
|1
|3
|4. Real Valladolid
|1
|3
|5. Athletic Bilbao
|1
|3
|6. Atlético Madrid
|1
|3
|7. Deportivo Alaves
|1
|3
|8. Osasuna
|1
|3
|9. Granada
|1
|1
|10. Villarreal
|1
|1
|11. Real Sociedad
|1
|1
|12. Valencia
|1
|1
|13. Eibar
|1
|0
|14. Real Betis
|1
|0
|15. Barcelona
|1
|0
|16. Getafe
|1
|0
|17. Leganés
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
|20. Espanyol
|1
|0