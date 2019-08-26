Borsa günü yatay tamamladı

Borsa, haftanın ilk iş gününü yüzde 0,05’lik hafif düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününü yüzde 0,05’lik hafif düşüşle tamamladı. Endeks, 47,74 puanlık azalışla 97 bin 101 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti.

(İHA)