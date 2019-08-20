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Borsa günü yükselişe tamamladı - Borsa İstanbu Haberleri

Borsa günü yükselişe tamamladı - Borsa İstanbu Haberleri. Borsa, günü yüzde 0,78’lik yükselişle tamamladı.

Ekonomi 20.08.2019, 18:27 20.08.2019, 19:32
Borsa günü yükselişe tamamladı - Borsa İstanbu Haberleri
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Borsa günü yükselişe tamamladı - Borsa İstanbu Haberleri

Borsa, günü yüzde 0,78’lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,78’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 745,65 puanlık artışla 96 bin 31 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.

(İHA)

Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,78’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 745,65 puanlık artışla 96 bin 31 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.

Borsada yaşanan gelişmeler merak konusu oldu. Bugün itibarıyla borsanın güne nasıl başlayacağı birçok yatırımcıyı yakından ilgilendiren gelişmelerle netleşmiş oldu. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,78’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 745,65 puanlık artışla 96 bin 31 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,78’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 745,65 puanlık artışla 96 bin 31 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.

Borsa analistlerine göre bugün yırt içinde gerçekleşen ödeme dengesi, yurt dışında ise ABD’de ÜFE başta olmak üzere veri gündeminin yakından takip edileceği dile getirildi. Öte yandan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek 98.500 seviyelerinin destek noktası, 99.200’ün ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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