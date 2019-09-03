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Borsa, günü yükselişle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 483,21 puan ve yüzde 0,49 artarak 98.826,11 puana çıktı

Ekonomi 03.09.2019, 16:15
Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kazancıyla 98.826,11 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 483,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,38, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,92 ile tekstil,deri, en çok gerileyen ise yüzde 1,74 ile ticaret oldu.

Güne yatay başlayan BIST 100 endeksi, 99.745,15 puana kadar yükseldikten sonra 98.500-99.000 bandında dengelendi.

Analistler, döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle Borsa İstanbul'un alıcılı seyrine devam ettiğini belirtti.

Enflasyondaki düşüşün pay piyasalarına olumlu yansıdığını ifade eden analistler, 12 Eylül'de gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde enflasyonun seyrinin yatırımcı kararları üzerinde etkili olduğunu, faiz indirimi beklentisinin banka pay piyasalarını desteklediğini aktardı.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap, Çin, Japonya ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 puanın destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

#BIST 100 endeksi #borsa
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