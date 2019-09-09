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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 1,63’lük yükselişle tamamladı.

Ekonomi 09.09.2019, 18:17 09.09.2019, 22:57
Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa, günü yüzde 1,63’lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,63’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.617 puanlık artışla 100 bin 604 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,80, holding endeksi de yüzde 1,57 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#borsa istanbul #Yükseliş #borsa #ekonomi
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