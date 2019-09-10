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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,60’lık yükselişle tamamladı.

Ekonomi 10.09.2019, 18:25 10.09.2019, 21:41
Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa, günü yüzde 0,60’lık yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,60’lık yükselişle tamamladı. Endeks, 607 puanlık artışla 101 bin 212 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 8,4 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,44, holding endeksi de yüzde 0,31 değer kazandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#Yükseliş #borsa #ekonomi
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