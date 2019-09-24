Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 1,83’lük yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 1,83’lük yükselişle tamamladı. Endeks, 1.826 puanlık artışla 101 bin 846 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,9 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,96, holding endeksi de yüzde 2,44 değer kazandı.

(İHA)