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Borsa, günü yükselişle tamamladı
- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 679,20 puan ve yüzde 0,66 artarak 103.463,52 puana çıktı
Ekonomi 04.10.2019, 18:17
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,66 değer kazancıyla 103.463,52 puandan tamamladı.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, dünya borsalarındaki pozitif seyre paralel olarak gün içinde yükselişini sürdürdü ve 103.500 puanın altında dengelendi.
Analistler, haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise ABD'de enflasyon, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 101.200 seviyelerinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olduğunu söyledi.
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