Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,52’lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün yüzde 0,52’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 535,88 puanlık artışla 103 bin 373 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi de yüzde 0,21 değer kazandı.

(İHA)