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Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa, günü yüzde 0,92’lik yükselişle tamamladı.
Ekonomi 06.08.2019, 18:16
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün yüzde 0,92’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 910 puanlık artışla 99 bin 583 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi de yüzde 0,65 değer kazandı.(İHA)
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|0
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|0
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|7. Balıkesirspor
|0
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|8. Boluspor
|0
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|9. Bursaspor
|0
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|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
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|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
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|15. Menemen Belediyespor
|0
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|16. Osmanlıspor
|0
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|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
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|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
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|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
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|4. Brighton
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|5. Burnley
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|6. Chelsea
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|7. Crystal Palace
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|8. Everton
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|9. Leicester City
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|10. Liverpool
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|11. Man City
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|12. M. United
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|13. Newcastle
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|14. Norwich City
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|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
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|17. Tottenham
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|18. Watford
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|19. West Ham
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|20. Wolverhampton
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|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
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|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
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|0
|5. Deportivo Alaves
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|6. Eibar
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|7. Espanyol
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|8. Getafe
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|9. Granada
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|10. Leganés
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|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
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|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
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