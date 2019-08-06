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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,92’lik yükselişle tamamladı.

Ekonomi 06.08.2019, 18:16
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,92’lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün yüzde 0,92’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 910 puanlık artışla 99 bin 583 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,67, holding endeksi de yüzde 0,65 değer kazandı.

(İHA)
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