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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 1,17’lik yükselişle tamamladı.

Ekonomi 08.08.2019, 18:14
Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa, günü yüzde 1,17’lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün yüzde 1,17’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 1.152 puanlık artışla azalışla 99 bin 208 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi de yüzde 1,22 değer kazandı.

(İHA)
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