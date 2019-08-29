Son Dakika
Keçiören’de korkutan yangın
Quaresma, Kasımpaşa’da
PFDK’dan Seri’ye 2 maç men cezası
ABD’de 6.3 büyüklüğünde deprem
İngilizler Boris Johnson’a karşı imza topluyor
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay’dan ’Kapalı Maraş’ mesajı
Aykut Kocaman’a genç sporculardan yoğun ilgi
Batık gemiyi çıkartma çalışmaları başladı
Avrupa’da panik: 100 kişi hayatını kaybetti
"Bu plan bizim küresel ticaretten aldığımız payı artırır"

Borsa, günü yükselişle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 810,13 puan ve yüzde 0,84 artarak 96.718,48 puana çıktı

Ekonomi 29.08.2019, 16:13 29.08.2019, 18:56
Borsa, günü yükselişle tamamladı
banner63

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kazancıyla 96.718,48 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 810,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,46, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,05 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,93 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve Avrupa borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 97.256,74 puana kadar yükseldikten sonra 96.500-97.000 bandında dengelendi.

Analistler, yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasaların kapalı olacağını, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi Güven Endeksi, Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.500 puanın destek, 98.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

#BIST 100 endeksi #borsa #Piyasalar
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
İmsak 04:37
Güneş 06:06
Öğle 12:55
İkindi 16:36
Akşam 19:34
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@