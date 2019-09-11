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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa, günü yüzde 0,70’lik yükselişle tamamladı.

Ekonomi 11.09.2019, 18:36
Borsa günü yükselişle tamamladı
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Borsa, günü yüzde 0,70’lik yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,70’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 709 puanlık artışla 101 bin 922 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,01, holding endeksi de yüzde 1,20 değer kazandı.

(İHA)
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