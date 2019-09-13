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Borsa, günü yükselişle tamamladı

- BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 624,54 puan ve yüzde 0,61 artarak 103.071,80 puana çıktı

Ekonomi 13.09.2019, 18:15
Borsa, günü yükselişle tamamladı
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,61 değer kazancıyla 103.071,80 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 624,54 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 0,54 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,28 ile finansal, kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile tekstil,deri oldu.

Türk Lirası varlıkları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dünkü faiz indirimi sonrasında devam eden pozitif seyrini, Avrupa borsalarındaki değer kazançlarıyla birlikte bugün de sürdürdü. BIST 100 endeksi, günü 103.000 puanın üzerinde tamamladı.

Analistler, haftaya yurt içinde iş gücü istatistikleri ve tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) faiz kararı ve Çin'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Fed'in faizlerde indirime gitmesine kesin gözüyle bakıldığını ifade eden analistler, BIST 100 endeksinde teknik açıdan 103.400 seviyesinin direnç, 101.000 puanın destek konumuna geldiğini söyledi.

#Piyasalar #borsa #BIST 100 endeksi
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