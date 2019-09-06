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Borsa günün ilk yarısında geriledi - 06 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,78 azalışla 99.491,77 puandan tamamladı.

Ekonomi 06.09.2019, 13:07 06.09.2019, 13:25
Borsa günün ilk yarısında geriledi - 06 Eylül 2019
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,78 azalışla 99.491,77 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 786,60 puan azalırken, toplam işlem hacmi 3,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,54, holding endeksi yüzde 0,77 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,21 ile ticaret, en çok gerileyen ise 1,54 ile bankacılık oldu.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 100.500'ün üzerini test etmesine karşın bu seviyeden gelen kar satışlarıyla bugüne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışlarla 99.500 seviyesinin altına geriledi.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının 12 Eylül’deki faiz kararı öncesinde Türk lirası varlıklardaki pozitif seyrin devam edebileceğini belirtti.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de ağustos ayı istihdam raporundaki tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500 seviyesinin direnç, 98.500'ün desek konumunda olduğunu ifade etti.

#BIST 100 endeksi #borsa #Piyasalar
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