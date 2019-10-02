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Borsa günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 122,42 puan azalarak 103.754,13 puan oldu.

Ekonomi 02.10.2019, 13:11 02.10.2019, 13:33
Borsa günün ilk yarısında geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,12 azalışla 103.754,13 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 122,42 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,14 ile metal, eşya, makina en çok gerileyen ise yüzde 0,80 ile ticaret oldu.

BIST 100 endeksindeki düşüş eğilimi, azalan küresel risk iştahı ve döviz kurlarındaki yükseliş eğiliminin negatif etkileriyle bugün de devam ediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.

Öğleden sonra ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#borsa #Piyasalar #ekonomi #BIST 100 endeksi
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