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Borsa günün ilk yarısında geriledi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 699,33 puan azalarak 101.159,95 puan oldu

Ekonomi 09.10.2019, 13:06
Borsa günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,69 azalışla 101.159,95 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 699,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,48, holding endeksi yüzde 0,42 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,73 ile finansal,kiralama,faktoring, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 102.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş ve bankacılık hisselerindeki yoğun satışların negatif etkisiyle bu seviyeden gelen satışlarla 101.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, yurt içi piyasalar açısından Suriye sınırındaki gelişmelerin yakından takip edileceğini, konuyla ilgili yapılan açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, ABD ve Çin tarafından gelebilecek açıklamaların izleneceğini ifade etti.

Öğleden sonra ABD'de de toptan eşya stokları ve ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 101.200 ve 100.000 seviyelerinin destek, 103.400 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

#BIST 100 endeksi #borsa #Piyasalar
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