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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,38 artışla 100.990,78 puandan tamamladı.

Ekonomi 10.09.2019, 13:07 10.09.2019, 13:29
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,38 artışla 100.990,78 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 385,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,53 ile ticaret oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 101.000 sınırına kadar ulaştı.

Analistler, ABD ile Çin arasında ekimde tekrar başlayacak ticaret müzakereleri ve merkez bankalarının genişlemeci politikalara devam edeceğine ilişkin iyimserliğin küresel risk iştahını artırdığını kaydetti.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 101.800 ve 103.000 seviyelerinin takip edileceğini ifade etti.

#BIST 100 endeksi #borsa #Piyasalar
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