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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,06 artışla 101.985,73 puandan tamamladı.

Ekonomi 12.09.2019, 13:07 12.09.2019, 13:21
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,06 artışla 101.985,73 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,74 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,91 ile metal, ana sanayi en çok gerileyen ise 1,36 ile elektrik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 102.500 seviyesinin üzerini test eden BIST 100 endeksi, 102.000 puanın altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, ABD'nin enflasyon verisinin de takip edileceğini bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistler, TCMB'nin bugün politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 19,75'ten yüzde 17,25'e çekeceğini tahmin ediyor. ECB'nin ise mevduat faizini yüzde eksi 0,40'tan yüzde eksi 0,50'ye indirmesi bekleniyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç olarak dikkati çektiğini belirten analistler, 100.000'in destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

#BIST 100 endeksi #borsa #Piyasalar
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