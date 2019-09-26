Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 224,21 puan artarak 102.842,62 puan oldu
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,22 artışla 102.842,62 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 224,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,48 ve holding endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,03 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 1,80 ile madencilik oldu.
Analistler, ABD ile diplomatik ve ticari ilişkilerde gözlenen pozitif gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarının, TL varlıklara ilginin artmasını sağladığını kaydetti.
ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil girişiminin gündemin odağında yer aldığını belirten analistler, bu konulardaki açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını söyledi.
Öğleden sonra, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de 2. çeyrek GSYH, kişisel harcamalar, toptan eşya stokları, haftalık işsizlik başvuruları ve bekleyen konut satış verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 puanın destek, 103.400'ün ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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