Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - 20 Eylül 2019
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 132,32 puan artarak 100.471,09 puan oldu
İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,13 artışla 100.471,09 puandan tamamladı.
Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 132,32 puan artarken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,09 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,81 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,59 ile gıda, içecek oldu.
Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 100.000 - 101.000 bandında seyrediyor.
Analistler, öğleden sonra yurt dışında Avro Bölgesinde tüketici güveni verisinin takip edileceğin belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.
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