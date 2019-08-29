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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 730,27 puan artarak 96.638,62 puan oldu

Ekonomi 29.08.2019, 11:09
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,76 artışla 96.638,62 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 730,27 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,76 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,96 ile gıda, içecek en çok gerileyen ise 0,93 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve Avrupa borsalarındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 96.500-97.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.500 puanın destek, 98.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

#BIST 100 endeksi #borsa #Piyasalar
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