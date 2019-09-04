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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

- BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 665,53 puan artarak 99.491,64 puan oldu

Ekonomi 04.09.2019, 11:06
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,67 artışla 99.491,64 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 665,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi yüzde 0,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,17 ile turizm, en çok gerileyen ise 2,26 ile ulaştırma oldu.

Dünkü pozitif seyrini sürdüren BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 100.000 sınırına kadar yükseldikten sonra 99.500 seviyesinin altına geriledi.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi verisi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, eknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 puanın destek, 100.000 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

#BIST 100 endeksi #borsa #Piyasalar
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