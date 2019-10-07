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Borsa haftaya düşüşle başladı 07 Ekim 2019
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,16’lık düşüşle başladı.
Ekonomi 07.10.2019, 10:22 07.10.2019, 10:33
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,16’lık düşüşle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,16’lık düşüşle başladı. Endeks, 169,47 puanlık azalışla 103 bin 294 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi de yüzde 0,16 değer kaybetti.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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