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Borsa haftaya düşüşle başladı... İşte borsada 26 Ağustos rakamları

Borsa, haftanın ilk iş gününe yüzde 1,54’lük düşüşle başladı.

Ekonomi 26.08.2019, 10:28 26.08.2019, 11:14
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Borsa, haftanın ilk iş gününe yüzde 1,54’lük düşüşle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 1,54’lük düşüşle başladı. Endeks, 1.500 puanlık azalışla 95 bin 648 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 2,34, holding endeksi de yüzde 1,04 değer kaybetti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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