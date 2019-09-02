Son Dakika
Avcılar’da feci olay
Arda Turan’dan büyük fedakarlık
Borsa haftaya yatay başladı
Suriyelilerden Afrin’de Türkiye’ye teşekkür gösterisi
Esenyurt’ta 4 katlı bir binanın 4’üncü katında doğal gaz patlaması yaşandı
Çanakkale’de 48 mülteci yakalandı
İkinci çeyrek büyüme verisi açıklandı
Serbest piyasada döviz fiyatları... Döviz güne nasıl başladı?
Didim’de balıkçılar denize açıldı
Yargıtay’dan dövizle kredi çekenler için önemli karar

Borsa, haftaya yatay başladı

- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,02 artışla 96.737,68 puandan başladı

Ekonomi 02.09.2019, 08:01
Borsa, haftaya yatay başladı
banner63

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 19,20 puan artışla 96.737,68 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 19,20 puan ve yüzde 0,02 yükselişle 96.737,68 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,54 ile inşaat oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde, yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kazancıyla 96.718,48 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt dışında Avrupa tarafında açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

ABD'de resmi tatil dolayısıyla piyasaların bugün kapalı olacağını ifade eden analistler, ticaret savaşı, Brexit kördüğümü ve Arjantin'de başlayan sermaye kontrollerine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının önemli destek bölgesi konumunda olduğunu belirterek, 97.400 direncinin güçlendiğini, bu seviyenin aşılması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini kaydetti.



#BIST #Piyasalar
Yorumlar (0)
24°
az bulutlu
Namaz Vakti 02 Eylül 2019
İmsak 04:42
Güneş 06:10
Öğle 12:54
İkindi 16:33
Akşam 19:27
Yatsı 20:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@