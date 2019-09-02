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Borsa haftaya yatay başladı

Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02’lik yükselişle başladı.

Ekonomi 02.09.2019, 10:36 02.09.2019, 10:51
Borsa haftaya yatay başladı

Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02’lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02’lik yükselişle başladı. Endeks, 19,20 puanlık artışla 96 bin 737 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 azaldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#borsa istanbul #yatay #ekonomi #borsa
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