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Borsa haftaya yatay başladı
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02’lik yükselişle başladı.
Ekonomi 02.09.2019, 10:36 02.09.2019, 10:51
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02’lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,02’lik yükselişle başladı. Endeks, 19,20 puanlık artışla 96 bin 737 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 azaldı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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