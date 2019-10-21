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Borsa haftaya yükselişle başladı 21 Ekim 2019

Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,11’lik yükselişle başladı.

Ekonomi 21.10.2019, 10:21 21.10.2019, 10:25
Borsa haftaya yükselişle başladı 21 Ekim 2019

Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,11’lik yükselişle başladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,11’lik yükselişle başladı. Endeks, 111,09 puanlık artışla 98 bin 526 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,14 yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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#borsa #ekonomi
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