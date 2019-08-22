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Borsa haftaya yükselişle başladı! 22 Ağustos 2019 Borsa İstanbul'da son durum...
Borsa, güne yüzde 0,22’lik yükselişle başladı.
Ekonomi 22.08.2019, 11:09 22.08.2019, 12:34
Borsa haftaya yükselişle başladı! 22 Ağustos 2019 Borsa İstanbul'da son durum...
Borsa, güne yüzde 0,22’lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,22’lik yükselişle başladı. Endeks, 208,22 puanlık artışla 95 bin 730 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi ise yüzde 0,20 arttı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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|7. Bournemouth
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|4
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|2
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|15. Chelsea
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|1
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|0
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|2
|0
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|0
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|0
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|O
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|1
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|1
|3
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|1
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|1
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|1
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|1
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|1
|1
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|1
|1
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|1
|1
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|1
|0
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|1
|0
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|0
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|1
|0
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|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Celta de Vigo
|1
|0
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|1
|0