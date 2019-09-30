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Borsa haftaya yükselişle başladı - 30 Eylül 2019
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,52’lik yükselişle başladı.
Ekonomi 30.09.2019, 10:14 30.09.2019, 10:16
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,52’lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,52’lik yükselişle başladı. Endeks, 548,13 puanlık artışla 102 bin 700 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,56, holding endeksi de yüzde 0,78 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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|-2
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|7
|12
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|7
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|7
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|7
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|7
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|5
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|2
|Takımlar
|O
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|7
|15
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|7
|14
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|8
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|7
|7
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|7
|6
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|5
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|7
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|2