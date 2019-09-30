Son Dakika
Başkan Altınok'tan Cemevi için arsa tahsisi
Faiz indirimi sonrası konut kredisi başvuruları yüzde 300 arttı
Kamu bankaları konut kredilerini yapılandıracak
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019
İsim benzerliğinden 15 gün cezaevinde yatıp serbest bırakıldı

Borsa, haftaya yükselişle başladı - 30 Eylül 2019

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,52 artışla 105.700,30 puandan başladı.

Ekonomi 30.09.2019, 10:02 30.09.2019, 10:08
Borsa, haftaya yükselişle başladı - 30 Eylül 2019

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 548,13 puan artışla 105.700,30 seviyesine yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 548,13 puan ve yüzde 0,52 değer kazancıyla 105.700,30 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 0,78 yükseliş kaydetti.

Tüm sektör endeksleri açılışta yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,37 ile taş, toprak oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla hızlı yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,15 artışla 105.152,17 puandan tamamladı.

Analistler, bugün saat 11.00'de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanması beklenen Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP) gündemin odağında yer aldığını bildirdi.

YEP ile 2020-2022 dönemine ilişkin enflasyon, istihdam, büyüme, ihracat ve cari açık gibi temel göstergeler ile makro politikalar, ilkeler ve hedeflerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade eden analistler, özel sektör ve yatırımcılar için öngörülebilirliği artıracak olan program ile bir önceki YEP'ten sonra özellikle cari denge ve faizlerdeki düşüş eğilimi gibi sağlanan gelişmelerin devamında izlenecek yol haritasının da ortaya konulacağını söyledi.

Analistler, bu hafta yoğun veri takviminin gündemi meşgul edeceğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.400 ve 107.200 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu ifade eden analistler, 102.500'ün destek konumuna gelebileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#ekonomi #borsa #Piyasalar #BIST
Yorumlar (0)
19°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
İmsak 05:14
Güneş 06:37
Öğle 12:44
İkindi 16:02
Akşam 18:40
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 5 5
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Balıkesirspor 6 10
6. Keçiörengücü 6 10
7. Osmanlıspor 6 10
8. Adana Demirspor 5 9
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@