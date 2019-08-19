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Borsa haftaya yükselişle başladı! Borsa İstanbul'da son durum...
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,80’lik yükselişle başladı.
Ekonomi 19.08.2019, 10:21 19.08.2019, 10:33
Borsa haftaya yükselişle başladı! Borsa İstanbul'da son durum...
Borsa, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,80’lik yükselişle başladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,80’lik yükselişle başladı. Endeks, 767,18 puanlık artışla 96 bin 501 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,27, holding endeksi de yüzde 0,50 değer kazandı.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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|1
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