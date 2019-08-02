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Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 2,18’lik düşüşle tamamladı.

Ekonomi 02.08.2019, 18:17 02.08.2019, 18:55
Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 2,18’lik düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 2,18’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 2.220 puanlık azalışla 99 bin 679 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 5,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 1,98, holding endeksi de yüzde 2,10 değer kaybetti.

(İHA)

#borsa haberleri #Borsa haftayı düşüşle tamamladı
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