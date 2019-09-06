Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1,29’luk düşüşle tamamladı.

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 1,29’luk düşüşle tamamladı. Endeks, 1.290 puanlık azalışla 98 bin 987 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 7,1 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 2,30, holding endeksi de yüzde 1,22 değer kaybetti.

(İHA)