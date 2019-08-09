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Borsa haftayı yükselişle tamamladı
Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 0,20’lik yükselişle tamamladı.
Ekonomi 09.08.2019, 18:34
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın son iş gününü yüzde 0,20’lik yükselişle tamamladı. Endeks, 196 puanlık artışla 99 bin 405 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Holding endeksi ise yüzde 0,27 azaldı.(İHA)
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